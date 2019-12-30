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Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler

Şanlıurfa'da bulunan bölgenin tek kayak merkezine giden onlarca araç olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar halay çekerek kurtarılmayı bekledi.

30.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:50

'nın Siverek ilçesinde bulunan ve bölgenin tek kayak merkezi olan Kayak Merkezine giden onlarca araç, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar halay çekerek kurtarılmayı bekledi.

BİRÇOK ARAÇ KAYARAK YOLDAN ÇIKTI

Hafta sonunu değerlendirmek amacıyla, bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ kayak merkezine giden onlarca araç aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü yolda, buzlama nedeniyle birçok araç kayarak yoldan çıktı. Kayan araçlar AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak merkeze gitmeye çalışan araçları geri çevirirken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan vatandaşlar yolda halay çekip kartopu oynayarak kurtarılmayı bekledi. Eksi 10 derece soğukta mini etekle kayak merkezine gelen bir kadın ziyaretçi dikkat çekti.

Kayak merkezine gitmek için yolda olduklarını ve araçlarının mahsur kaldığını söyleyen ziyaretçi Şeyhmus Karaburç, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle gözlerimizi açamıyoruz, yol çok kaygan, arabalar yoldan çıkıyor. Gelen geri dönmek istiyor, biz de şimdi mahsur kalmışız kurtarılmayı bekliyoruz" dedi

Yapılan çalışmalar sonucu akşama doğru tüm araçların kurtarıldığı öğrenildi.

Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler

Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Karacadağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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