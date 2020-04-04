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(Özel) Yolun ortasında tek kaldı, görenler şaşkına dönüyor

Denizli'de uzun yıllardır yol ortasında bulunan mezarlık kime ait olduğu gizemini koruyor.

04.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:04
(Özel) Yolun ortasında tek kaldı, görenler şaşkına dönüyor
Denizli 'de uzun yıllardır yol ortasında bulunan mezarlık kime ait olduğu gizemini koruyor. İlk bakışta görenleri şaşırtan mezarda, mahalleli gelip geçerken dua ediyor.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nin en işlek caddelerinden Kınıklı Caddesi üzerinde yol üzerinde bulunan ve kavşak görevi gören mezarlık görenleri hayrete düşürüyor. Sokakta yıllar öncesinde mezarlık bulunduğu ancak yıllar sonra mezarlığın bulundu alan yapıların gelmesiyle eski mezarlıkların taşınmasına rağmen yol ortasında kalması bir hayli dikkat çekiyor. Yıllar içerisinde belediye ekiplerinin cadde üzerindeki çalışmalarına rağmen mezara dokunulmaması çevredeki vatandaşlar tarafından şehir efsanelerinin oluşmasına neden oluyor. Kimi vatandaşlar yol ortasında kalan mezara dokunulamadığını iddia ediyor. Birçok vatandaş yoldan geçerken mezar başında dua etmesi ise gözlerden kaçmadı.

Çocukluğundan beri Kınıklı Mahallesi'nde yaşadığını belirten mahalle muhtarı Yaşar Kalay, "Dede deriz biz burada. 'Dede'nin yeri, Dedenin oradan geçtik' deriz. Benim bu bulunduğum yer de mezarlıktı. Sonra düzeltildi, bina yapıldı. Mezarlık kaldırıldı. Bu mezarda benim duyduğum; ilçeden gelmiş, buradaki köylülerimize dini bilgiler vermiş. Ölünce burayı müsait görmüşler. 'Bilgili insan, bize yardımcı oldu, değerli bir insan' diye buraya gömmüşler. 'Dede' ismini vermişler. Böyle devam ediyor" dedi.

"Öyle bir şey yok, yalan"

Kime ait olduğu bilinmeyen mezardan geceleri sesler gelmesi ve iş makinelerinin mezarı bozmak için yapılacak çalışmalar başladığında bozulduğu iddialarına açıklık getirerek vatandaşların gelip geçerken dua ettiklerini belirten Kalay, "Ben yıllardan beri buranın yerlisiyim. Akşamları da geçiyorum, yürüyüşe çıkıyorum, dolaşıyorum insanlar burada oturuyorlar. Rahatsız olsalar burada oturmazlar, korkarlar. Yani öyle bir şey yok, yalan. Böyle bir şey olduğu için bizler Türk insanları olarak dini konularda biraz dikkatliyizdir. Çoğu kişi düzenleyelim, belediye çiçek yaptırsın, orta yerde kalmış dedi ama çoğunluk kalmasını istiyor. Gelen geçen buradan dua okuyarak geçiyor. Benim çocukluğumdan beri alışığım, ben dua okuyarak geçiyorum. Başkaları da dua okuyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Kınıklı, Denizli, Güncel
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