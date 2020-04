(Özel) Yüksekovalı iki kardeş sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yalçın kardeşler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için evlerinde 3D boyutlu yazıcıyla maske üretimine başladı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüsü nedeniyle tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesi Akalın Mahallesi'nde oturan Fırat Yalçın ve Hacı Ömer Yalçın isimli kardeşler, evde 3D boyutlu yazıcıyla korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretimine başladı. Mimar Fırat Yalçın ve kardeşi Hacı Ömer Yalçın, korona virüsten dolayı iş yerlerini kapatarak evlerine çekilirken, mimarlık işlerinde kullandıkları 3D boyutlu yazıcıyı bu sefer sağlık çalışanları için kullanmaya başladı.Sağlık çalışanlarına hediye edilmek üzere evlerinde maske üreten Mimar Fırat Yalçın, "Tüm dünyada olduğu gibi bu salgın hastalık Türkiye'de de can kaybına neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu ise maske takmaktır. Özellikle sağlık çalışanları için gerçekten maske ihtiyacı bulunmaktadır. Bizde işimiz gereği mimarlık üzerine 3D boyutlu modeller yapıyoruz. Bunu genellikle konutlar için kullanıyoruz. Salgından dolayı evde kaldığımızdan dolayı sağlık çalışanları için evde maske üretimine karar verdik. Ailecek bunu yapıyoruz. Maske üretiminde öncelikle bir model yapıyoruz. Şu an kullanılan bez maskeler tek kullanımlık olup, tam yüze oturmuyor. Oturmadığı gibi de yan taraflardan hava oluşumu var. Biz de buna daha kalıcı bir çözüm bulmak için ömürlük maskeler yaptık. Sadece içindeki fitre kısmını değiştiriyoruz ve filtre dışında başka bir ihtiyacımız yok. Bu şekilde hem sağlıklı bir maskemiz olur hem de yıkayabileceğimiz, temizleyeceğimiz ve dezenfekte edebileceğimiz bir maskeye sahip oluyoruz. Bu maskeleri özellikle sağlık çalışanları için üretiyoruz. Bizde onlara destek olmak istiyoruz. Buna karşılık kesinlikle herhangi bir maddi beklentimiz yok. Bunu tamamen kendi imkanlarımızla yapmak istiyoruz" dedi.Kardeşlerden öğrenci olan Hacı Ömer Yalçın ise, uzaktan eğitimle beraber bütün vaktini evde geçirmeye başladığını söyleyerek, "Ağabeyim mimar olduğu için 3D modelleme cihazı vardı. Böyle bir maske üretme fikri çıktı. Bizde ailece ona destek verdik. Bizim şu an tek hedefimiz bu maskelerden 200 tane üretip devletimize, hastanemize hediye etmektir. Çünkü bildiğiniz üzere gerçekten şu anda piyasada maske bulunmuyor. Bulunsa bile maskelerin fiyatları çok pahalı, onun için böyle bir üretime başladık" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA