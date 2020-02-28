Çanakkale'den yola çıkan ve 30 düzensiz göçmeni taşıyan şişme bot, Yunanistan'a ulaştı

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan 'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçişler başladı. Bu geçiş anlarından da ilk görüntüler geldi.

Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi. Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup düzensiz göçmen şişme bot ile denize açıldı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı. Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK'İN 'DUR' İHTARINA UYULMADI

Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.

Bu geçiş anı ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Bölgede ayrıca Türk Sahil Güvenliğine ait uçakların devriye görevi yaptıkları gözlendi.

DIŞİŞLERİ'NDEN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirildi. Açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verildi.