Zifiri Karanlıkta Milyonluk Şantaj Operasyonu

Bursalı bir iş adamına şantaj yaparak 1 milyon sızdırmak istediği öne sürülen zanlılar; iş adamının müdürü ve onun arkadaşı çıktı. Zanlının, istediği paranın bırakılacağı adresin koordinatlarını Google haritalardan belirleyip bunu şantaj mektubuyla iş adamına gönderdiği ortaya çıktı. Paranın bırakıldığı koordinatı an be an kontrol eden polis ve jandarma; insansız hava aracıyla takip ettikleri 2 zanlıyı tarlada suç üstü yakaladı. O anlar da drone kamerasına yansıdı.Olay Gemlik ilçesinde yaşandı. İş adamı E.T. 'Eğer gece saat 00.00'da 1 milyon lirayı gösterdiğim yere bırakmazsan, yaptığın usulsüzlükleri ihbar ederim' yazan bir mektup aldı. Mektubun içinde aynı zamanda Google haritalarda belirlenmiş bir parselin çıktısı ve koordinatları da yer alıyordu. Çıktının üzerinde işaretli bir nokta olduğunu gören iş adamı E.T. mektubu okuyunca hayatının şokunu yaşadı. Soluğu emniyette alan iş adamı kendisine gelen mektubu gösterip, tehdit edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını ihbar etti.İhbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gemlik İlçe Jandarma ekipleri birlikte harekete geçti. Ekipler önce şantajcının Google'dan belirlediği adresi buldu, ardından operasyon için düğmeye bastı.Şantajcıların iş adamı E.T'den istediği para, istenen noktaya bırakıldı. Kolluk kuvvetleri termal kameraya sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile olay bölgesini 2 saate yakın takip etti. Saat gece 00.00 olduğunda tehdit mektubu yazan şahıslar, para dolu çantayı almak için çantanın bırakıldığı noktaya gitti. Şantajcı 2 şahıs, para dolu çantayı alırken ekipler tarafından suç üstü yakalandıEmniyete götürülen iki şahıstan birinin iş adamı E.T'nin yanında çalışan Y.K. diğerinin ise M.Y. olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. - BURSA