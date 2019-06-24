24.06.2019 08:41
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Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker'deki hissesini Varlık Fonu'na devretti

Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker

Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi.

Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker'in ortak sayısı 30'a düşmüş oldu.

Bilindiği gibi özelleştirme idaresinin %10 luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker'de hissedarlığı sona erdi.

Son duruma göre kayseri şeker fabrikasının ortakları; Kayseri pancar Kooperatifi(%58,6), Türkiye varlık fonu(%11,07) Konya şeker Amasya şeker beta ziraat pancar motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu , Balıkesir , Kastamonu , Eskişehir , Burdur , Konya, Ereğli , Uşak , Dinar , Elazığ , Sivas , Muş , Akşehir- Ilgın , Ankara , Çorum , Erzurum , Turhal , Erciş , Yozgat , Bor, Kırşehir pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunmaktadır. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Akşehir , Maliye Bakanlığı , Kayseri Şeker , Kayseri , Ekonomi

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