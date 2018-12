Özelleştirme Kararları

14 Aralık 2018 Cuma 10:51



Özelleştirme kapsam ve programında yer alan İzmir 'in Menderes ilçesindeki bazı parsellere yönelik imar planı değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Siirt 'in Kurtalan ilçesi Kıcıman Mahallesi'nde 58 bin 826 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, teklif sahiplerinden Karakut Petrol Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret LTD Şti'ye 2 milyon 600 bin lira bedelle satılması kararlaştırıldı.Öte yandan özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, İzmir'in Menderes ilçesi Cumaovası Mahallesi'nde bazı ada ve parsellere yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilerek, söz konusu parsellere yönelik nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.