Özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın 'ın Didim ve Kuşadası ile Ankara 'nın Gölbaşı ilçelerindeki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi, Didim Mahallesi'nde bulunan 8 farklı taşınmazın satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu en yüksek teklifi veren kişi ve şirketlere satılması kararlaştırıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar-İmar Mahallesi'ndeki 7 taşınmazın satışı onaylanan kararlar arasında yer aldı.

Ayrıca, Maliye Hazinesi adına kayıtlıyken Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Aydın ili, Kuşadası ilçesi Güzelçam Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın satışı da uygun bulundu.