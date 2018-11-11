Özellikle Yükselen Burcunuzu Okumalısınız

Bu hafta kafalar karışacağa benziyor. Haftanın ilk günlerinde daha dikkatli ve kontrollü davranabiliriz. Sorumluluk almak ve kişisel gücümüzü kullanmak için daha iyi imkanlar var. 15'inde kararlı davranmak mümkün. Ancak 16'sından itibaren Mars'ın Balık burcuna ilerlemesi ve 17'sinde Merkür'ün de geri dönecek olması koşulları oldukça belirsiz hale getiriyor. Bu dönemde fedakarlık göstermemiz gereken olaylarla karşılaşabiliriz. Kendimizi duygusal açıdan kilitleyebilir ve körleşebiliriz. Pire için yorgan yakmayalım. Bu nedenle, yargılarımızda, değerlendirmelerimizde daha objektif ve çok yönlü olmaya gayret edelim. Aksi halde gereksiz hataların içine düşebiliriz. AY TAKVİMİ Hangi gün nelere önem verelim ? 11 Kasım Pazar Bugün biraz gerçekçi ve daha dikkatli olmak gerekebilir. Duygusal açıdan sorumluluk alabiliriz. 12 Kasım Pazartesi Haftanın ilk gününde koşullar pek parlak olmayabilir. İş hayatında hassasiyetler var. 13 Kasım Salı Kısıtlamaları, engelleri aşmaya başlıyoruz. Akşam saatleri daha iyi. 14 Kasım Çarşamba
Bugün hareket, eğitim ve gruplarla ilgili konularda, teknik alanda daha başarılı olabiliriz. 15 Kasım Perşembe Tek başına hareket etmek daha yerinde olacak. Bizi öfkelendirebilecek durumlarla karşılaşabiliriz. 16 Kasım Cuma Bizi duygusal açıdan bağlayan ve kimi zaman fedakarca davranmaya iten gelişmeler var. 17 Kasım Cumartesi Bugün daha hayalci ve sanatsal konularda yaratıcıyız. Ancak fazla dağılmamaya da özen gösterelim.
11 Kasım 2018 Pazar 18:00