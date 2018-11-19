Özellikle Yükselen Burcunuzu Okumalısınız

Haftaya hızlı adımlarla başlıyoruz ancak ikinci yarısında özellikle daha özenli ve dikkatli olmalıyız. 19-21 Kasım günlerinde pek düşünmeden hareket edebilir ve yenilikler yapabiliriz. Süregelen konularda çabuk adımlar ve heyecan dikkat çekiyor. 20'sinde Mars- Jüpiter
karesi yüksek bir hevese ve kimi zaman davranışlarımızda sınırları çok iyi bilememeye işaret edebilir. Dolayısıyla bu hafta özellikle fikir ve inançlarımızda fazla ateşli ve tartışmacı olabiliriz. Medya ya da yabancılarla ilgili gelişmeler, tartışma çıkaran durumlar yüzünden gereksiz risklere girmek mümkün. 23'ünde İkizler burcundaki dolunay pek çok şeyi daha karmaşık hale getirebilir. Özellikle bu günlerde hatalı düşünceler içinde olabiliriz. Dikkatli olalım. AY TAKVİMİ Hangi gün nelere önem verelim ? 18 Kasım Pazar Bugün biraz hayalci ve dağınık hissedebiliriz. İhmalkar olmamaya bakalım. 19 Kasım Pazartesi Hafta yeni bir hareketlilik ve aciliyet duygusu ile başlıyor. Ancak hatalara da açığız. 20 Kasım
Salı Bizi duygusal açıdan etkileyen bir konu yüzünden hızla hareket edebiliriz. 21 Kasım Çarşamba
Bugün güzellikler yaratmak ve daha kararlı davranmak açısından imkanlar var. 22 Kasım Perşembe Dolunay yaklaşırken, parasal konular üzerinde daha çok düşünebiliriz. 23 Kasım Cuma Artan bir hareketlilik ve karar verme zorunluluğu içindeyiz. Önemli değerlendirmeler içindeyiz. 24 Kasım Cumartesi Çift durumlar ve sürekli değişen koşullar yüzünden kararsızlık çekebiliriz. Esnek olmak durumundayız.
Jüpiter
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:41