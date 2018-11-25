Özellikle Yükselen Burcunuzu Okumalısınız

Cuma günü İkizler burcunda gerçekleşen dolunayın ardından pek çok şey sallantıda ve değişken olabilir. Bugünlerde değişen şartlara uyum sağlamak ve bir B planı yapmak gerekebilir. Bugün düzgün harekete dönen Neptün bizi şartları kabullenme konusunda daha esnek kılıyor. Ancak bu dönemde ayaklarımızı yere basmak hiç kolay değil. 26'sında beklenmedik durumlar, kazalar ya da duygusal açıdan zorlayan durumlar var. 28'inde duygusal alanda ve beraberliklerde yeniden gözden geçirebileceğimiz çok şey olabilir. 30'undaki son dördün özellikle işle ilgili konulara acelecilik getirmekte. Bu hafta detayları ihmal etmemeye özen göstermeliyiz. AY TAKVİMİ Hangi gün nelere önem verelim ? 25 Kasım Pazar Bugün bizi duygusal açıdan ilgilendiren konulara öncelik verebiliriz. Denge arıyoruz. 26 Kasım Pazartesi Kritik durumlar, duygusal güvenimizi sarsabilecek konular gündeme gelebilir. 27 Kasım Salı Bugün ışıkların uyumu çok daha yüksek bir güven ve akıcı enerjiler getirmekte. Şansımızı deneyebiliriz. 28 Kasım Çarşamba
Düşüncelerimizi anlatmak konusunda oldukça başarılıyız. Ancak tek bir noktaya takılıp kalmamalıyız. 29 Kasım Perşembe Günün ilk yarısında sıkışıklar yaşanabilir. Öğle sonrasında işle ilgili konulara öncelik verebiliriz. 30 Kasım Cuma Bugün işte ve hizmet konularında daha dikkatli ve gerçekçi olmaya bakalım. Kendi kendimizi kurban etmeyelim. 1 Aralık
Cumartesi Psikolojik açıdan pek rahat sayılmayız. Bize şifa getirecek konulara daha çok yönelmeliyiz.
25 Kasım 2018 Pazar 18:35