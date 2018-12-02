Özellikle Yükselen Burcunuzu Okumalısınız

Bu hafta biraz daha uyanık ve gerçekçi olmakta fayda var. Pazartesi'den itibaren küçülmeye başlayan Ay, 7'sine kadar büyük bir yenilik yapmamanın, hemen harekete geçmemenin daha doğru olabileceğini gösteriyor. Özellikle haftanın ilk günlerinde duygusal alanda tepkisel olabilir ve ihmaller yüzünden kendi kendimize zarar verebiliriz. Düşünce ve inançlarımızda daha sakin olmaya özen gösterelim. 7'sinde Yay burcundaki yeniay sorumluluklara yeniden bakmak gerektiğini anlatıyor. Bu yeni dönemde çok net olmayan ve bizi hayallere götürebilecek şeylere karşı dikkatli olmalıyız. Neyse ki Merkür de 7'sinde düzgün harekete dönerken, eksik kalan işleri yeniden ele almaya başlayabiliriz. AY TAKVİMİ Hangi gün nelere önem verelim ? 2 Aralık
Pazar İlişkilerin ve denge ihtiyacının öne çıktığı bir gündeyiz. Uyum için çaba gerekebilir. 3 Aralık
Pazartesi Yanan yolda ilerleyen Ay duygusal açıdan bizi huzursuz edebilecek durumlar olabileceğini anlatıyor. 4 Aralık Salı Ay küçülürken eksik kalan şeyleri tamamlamak yerinde olacak. Aşkta karmaşık durumlar olabilir. 5 Aralık Çarşamba
Aceleci olmamakta fayda var. Eldeki işleri bitirmek daha önemli. Yenilikler biraz beklemeli. 6 Aralık Perşembe Daha olumlu bir tutum içindeyiz ancak kafamız karışık olabilir. Düşüncelerimizi daha pozitif kılalım. 7 Aralık Cuma Yay'daki yeniay ile birlikte hızlanan koşullar var. Merkür de düzeliyor. 8 Aralık Cumartesi Yeni koşullar olaylara daha gerçekçi ve planlı şekilde bakmamıza yardımcı olacak.
Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 13:35