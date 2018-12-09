Özellikle Yükselen Burcunuzu Okumalısınız

Bu hafta gökyüzünde pek belirgin açı yok. Ancak düzgün harekete dönen Merkür belirli ayarlamalar, değişiklikler yapabileceğimizi anlatıyor. Bugünlerde gözden geçirebileceğimiz, biraz daha dikkatli olmamız gereken detaylar var. 11'inden itibaren hızlanan bir tempo içerisindeyiz. Ay Saka burcunda büyürken, gruplar, sosyal amaçlar çerçevesinde daha çok şey yapabiliriz. 13'ü ile birlikte uzaklarla, yabancılarla ilgili haberler, işler daha fazla öne çıkabilir. Düşüncelerimizde özgür ve ilham dolu olabiliriz. 15'indeki ilk dördün çok değişken koşullara ayak uydurmak gereğine ve daha çok fedakarlık gösterebileceğimize işaret edebilir. AY TAKVİMİ Hangi gün nelere önem verelim ? 9 Aralık
Pazar Hafta sonu olmasına karşın sorumluluklar ve ciddiyet gerektiren konular gündeme gelebilir. 10 Aralık
Pazartesi Duygusal alanda yorucu koşullar var. Daha sabırlı davranmak gerekiyor. 11 Aralık Salı Bugün daha net ve mantıklı düşünebiliriz. Kişisel alanda özgürlük istiyoruz. 12 Aralık Çarşamba
Işıkların uyumu sosyal konularda daha başarılı olabileceğimiz imkanlar getirmekte. 13 Aralık Perşembe Günün ilk yarısında yolculuklar ve ziyaretler biraz sıkışık geçebilir. Akşam saatlerinde akış içerisindeyiz. 14 Aralık
Cuma Hayallere açık bir gündeyiz. Sanatsal konular verimli olabilir. Ayaklarımızı yere biraz daha sağlam basalım. 15 Aralık Cumartesi Gereksiz duygusal çıkışlardan uzak duralım. Kolayca tedirgin olabiliriz.
Aralık
09 Aralık 2018 Pazar 17:13