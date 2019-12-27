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Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen yerli otomobilin tanıtım toplantısında, yerli otomobilin özellikleri açıklandı. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez yerli otomobilde kullanılacak.

27.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:47

'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobillerin özelliklerini açıkladı.

Yerli otomobilin özellikleri şu şekilde sıralandı:

-Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut.

-Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

-Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde yapılandırılacak.

-Bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

-Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak yerli otomobil, trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

DÜNYADA BİR İLK

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

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Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor

Gebze, TOGG, Teknoloji, Ekonomi


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