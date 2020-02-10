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Özer Hurmacı göz kamaştırdı

Osmanlıspor maçında Bursaspor adına beraberliği getiren golü kaydeden Özer Hurmacı, bunun yanında defansif katkısıyla da göz kamaştırdı.

10.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:26Özer Hurmacı göz kamaştırdı
maçında adına beraberliği getiren golü kaydeden Özer Hurmacı, bunun yanında defansif katkısıyla da göz kamaştırdı.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında dün, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Özer Hurmacı, performansıyla göz doldurdu. Saha içinde adeta basmadık yer bırakmayan tecrübeli futbolcu, frikikten kaydettiği beraberlik golüyle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Gol pozisyonlarında da önemli katkısı bulunan Hurmacı, defansif görevlerini de oldukça iyi bir şekilde yerine getirdi.

18 kez ikili mücadeleye girerek bu alanda birinci sırada yer alan 33 yaşındaki oyuncu, bu 18 ikili mücadelenin 15'ini kazanarak zirvede yer aldı. Hurmacı, rakipten kazandığı 4 topla bu alanda da Abdullahi Shehu ve Kerem Can Akyüz ile de zirveyi paylaştı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Özer Hurmacı, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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