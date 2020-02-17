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Özer Hurmacı özür diledi

Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Özer Hurmacı, taraftarlardan özür diledi.

17.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:36Özer Hurmacı özür diledi

'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Özer Hurmacı, taraftarlardan özür diledi.

TFF 1'inci Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Zorlu randevunun 64'üncü dakikasında ise Özer Hurmacı, itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursaspor, bu sezon 6'ncı maçını 10 kişi tamamlarken, Özer Hurmacı bundan önce de iki kez sarı kart sınırını aşarak, iki lig maçında forma giyememişti.

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Kaynak: DHA

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