Özer Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN GERMENCİK belediye başkan adayı olan Özer Özdemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN GERMENCİK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Özer Özdemir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN GERMENCİK adayı Özer Özdemir kimdir? BTP AYDIN GERMENCİK adayı Özer Özdemir yüzde kaç oy aldı?

Özer Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN GERMENCİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Özer Özdemir GERMENCİK ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. GERMENCİK ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Özer Özdemir adlı BTP adayı toplamda 59 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN GERMENCİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.