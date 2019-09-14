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Özersay: patlamada saçılan 40 mühimmat imha edildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Cephanelikte yaşanan patlamalar sonucunda oluşan basınç nedeniyle çevreye savrulan 40 civarında patlamamış mühimmat, etkisiz hale getirildi"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri...

14.09.2019 19:48Özersay: patlamada saçılan 40 mühimmat imha edildi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Cephanelikte yaşanan patlamalar sonucunda oluşan basınç nedeniyle çevreye savrulan 40 civarında patlamamış mühimmat, etkisiz hale getirildi"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçen akşam, cephanelikte meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Bölgeye saçılan 40 mühimmatın toplanıp imha edildiğini belirten Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz akşam cephanelikte yaşanan patlamalar sonucunda oluşan basınç nedeniyle çevreye savrulan 40 civarında patlamamış mühimmat, gerek vatandaşlardan gelen ihbar gerekse askeri ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda tespit edilerek toplandı ve etkisiz hale getirildi. Cephanelik alan içindeki çalışmalar şu anda devam ediyor ve esasen bu patlamaların nereden kaynaklandığı sorusunun yanıtı bulunmaya çalışılıyor. Teknik çalışma tamamlandığında bu konuda da kamuoyuna açıklama yapacağız. Bu noktada bir kez daha bölgede vatandaşların mühimmat ya da benzeri cisimler görmeleri durumunda yetkililere haber vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum."



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Kaynak: DHA

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