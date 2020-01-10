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Özgan: "Kozan, dünya turizmine kapılarını açmayı hak ediyor"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin dünya turizmine kapılarını açması için çalıştıklarını söyledi.

10.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:22Özgan:
Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin dünya turizmine kapılarını açması için çalıştıklarını söyledi.

Özgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek ilçenin tanıtımı için gazetecilerden destek istedi. Özgan, "Kozan tarihi kalesi, balı, yöresel ürünleri, tarım ve doğası ile dünya turizmine kapılarını açmayı hak eden bir ilçe. Kozan'ın turizmden hak ettiği payı alması için festival, teleferik, Dağılcak doğa sporları ve yöresel lezzetleri ile markalaşması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Özgan, ilçenin dünya turizmine kapılarını açması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Özgan, "Kozan tarihi, ekolojik yapısı ile ülkemizin nadir ilçelerinden biri. Bir yanda deniz bir yanda Toros dağlarının etekleri, bir yanda tarımı, yöresel yemekleri, göller, balı ile bir çok zenginliği iç içe tutuyor. Bizlerde bunu dünya turizmine ve doğa sporlarına ve Türkiye tarımına daha çok yatırımcı, girişimci ile hem ilçe ekonomisine girdi sağlamak hemde ilçemizin dünyaya kapılarını açmak için çalışıyoruz. Umarız projelerimiz ile ilçemiz bu girdilerden pay alır" dedi. - ADANA

Kazım Özgan, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

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