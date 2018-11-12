Özge Borak, Kasım Ayında Denize Girdi

Ünlü oyuncu Özge Borak, güneşli günlerı fırsat bilip Bodrum'da denize girdi. Ünlü oyuncu Özge Borak, denize girdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmaktan geri durmadı.

"KASIM AYINDA DENİZE GİRDİM"

Özge Borak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, ""Şu fotoğraf şurada dursun. Dün ve bugün tarihe geçsin, ilk defa kasım ayında denize girdim. Hatta siz yarını da yazın tarihe, kesin yarın da girerim ben. Vallahi nispet değil, ama çok güzel arkadaş. Size de dilerim ya da icazet verin sizin için de dalıp, çıkayım. Demem o ki, bitti, da.ha olmaz dediğiniz her noktada böyle şahane sürprizleriniz olsun. Tıpkı benim "deniz sezonu da bitti" diye üzülürken, birden bir cup..." notunu ekledi.