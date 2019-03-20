Yusuf Çim'in Yeni Sevgilisi Özge Özkaplan Kimdir?

Özge Özkaplan aynı dizide rol aldığı Yusuf Çim ile aşklarını sosyal medya hesabından itiraf etti. Bunun üzerine Yusuf Çim hayranları Özge Özkaplan'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Özge Özkaplan kim, nerede doğdu?

ÖZGE ÖZKAPLAN KİMDİR?

Güzel oyuncu Özge Özkaplan, 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Hakan Karsak ve Barış Yıldız ile temel ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Ayrıca Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sunuculuk diksiyon eğitimi, Yağmur Ulusoy Göktürk'ten de temel oyunculuk eğitimi aldı. Özge Özkaplan, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Blu TV'de mini seri olarak yayınlanan ve katledilen 3 güzel insanı konu alan "Çalınmış Hayatlar" dizisindeki Özgecan Aslan'ı canlandırarak yaşadı. Bu deneyimlerden sonra 2018'de gösterime başlayan Kalbimin Sultanı dizisinde Ayperi karakterini canlandırdı. Özge Özkaplan, doğum gününde Yusuf Çim'e olan aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

AŞKINI İNSAGRAM HESABINDAN İTİRAF ETTİ

Özkaplan, İnstagram hesabından Yusuf Çim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29'un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki" notunu düştü. Özge Özkaplan'ın doğum günü pastaları arasında "İyi ki doğdun sevgilim" yazan bir pastanın da olması dikkat çekti.

YUSUF ÇİM KİMDİR?

Yusuf Çim, 26 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversitede radyo ve televizyon bölümü okuyan Çim, 2011 yılında katıldığı modellik yarışmasında ikinci oldu. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Esra dizisiyle başlayan Yusuf Çim'in yıldızı Demet Özdemir'le başrollerini paylaştığı Çilek Kokusu dizisiyle parladı. Yusuf çim, 2016 yılında Hanım Köylü dizisinde rol alırken son olarak Servet dizisiyle izleyici karşısına çıktı.