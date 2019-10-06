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Özge Özpirinçci bacak açma hareketiyle hayrete düşürdü

Reyting rekortmeni Kadın dizisinin başrolü Özge Özpirinçci, yaptığı bacak açma hareketiyle vücudunun ne kadar esnek olduğunu kanıtladı.

06.10.2019 18:02

Oyunculuktaki başarısıyla ve sporcu kişiliğiyle gündeme gelen Özge Özpirinçci bacak hareketiyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

"ÇOK ATLETİKSİNİZ"

3,2 milyon kişi tarafından takip edilen Instagram hesabından yaptığı spor hareketini paylaşan güzel oyuncu sevenlerinin beğenisini kazandı. Pirinçci'nin fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Özge abla çok atletiksiniz" yorumunu yaptı.

"HEYKEL GİBİSİNİZ"

Güzel oyuncu dağa önce de yoga yaptığı anları yayınlamıştı. Özpirinçci'nin, o paylaşımına bir takipçisi, "Aman kendine dikkat et düşüp kırma bir yerini," yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Heykel gibisiniz." yorumunu yapmıştı.

Özge Özpirinçci bacak açma hareketiyle hayrete düşürdü

Özge Özpirinçci, Instagram, Magazin

YORUMLAR(22)
YANİ:-:Özge tabiki:-) :-) :-) :-) :-)
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KİŞİSEL DÜŞÜNCE:En saçma bulduğum haberlerin başında magazin haberleri geliyor. Banane kimin ne yaptığından ne dediğinden.
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KARDELEN:Ne varki bun’da şaşılacak .
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TOKMAKÇIBAŞI:iyi günler özge hanım
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DJDJDDND:HİÇ TE AZIM AÇIK KALMADI VE İRENÇ
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BAYCU NOYAN:niye bu kadinlar vücütlarini böyle sergiliyor, para kazanmak icin mi bunlar hepsi !!töbe töbe
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DONSUZ:GÜZEL KADIN
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CORT:Arayı iyice açtı
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CANIN SIKMA:Arayı kapatan birisi çıkar
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DONSUZ:COK GÜZEL KADIN
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