Özge Özpirinçci'den senaryo gereği ölen rol arkadaşı Caner Cindoruk'a kanlı veda

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'da bu sezon yaprak dökümü yaşandı. Dizinin geçtiğimiz sezon finalinde korkunç bir kazayla final yaptıktan sonra ilk sezona iki karakterin ölmesi damga vurdu. Bennu Yıldırımlar senaryo gereği kazadan sağ kurtulamayan ilk isim oldu. Daha sonra başarılı oyuncu Caner Cindoruk da senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Cindoruk'un dizideki eşi olan Özge Özpirinçci'den ilginç bir veda geldi. Güzel oyuncu rol arkadaşına kanlı bir fotoğrafla veda etti.

"HOŞÇAKAL"

Özpirinçi, "3'leyecegiz canimin ici biliyorum!Hoşçakal Sarp... Blur yemeseydik goreceginiz halimiz buydu..." notunu paylaştı.

DİZİYE VEDA ETTİ

Dizi ilk başladığı zamanlar Bahar uzun süre Sarp'ın öldüğünü zannetmişti. Ancak gerçekle yüzleştiğinde kocası ile yeniden biraraya gelememişti. Yeni sezonda Bahar ile Sarp tam yeniden birlikte olacakken Sarp bu kez gerçekten öldü. Sarp karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk böylece diziden ayrılmış oldu.