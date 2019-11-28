Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddasıyla hakkında dava çılan Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva, "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Söz alan 2 yaşındaki A.B.T'nin ailesinin avukatı, sanık Ergasheva'dan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ergasheva'nın avukatı ise, müvekkilinin beraatine yönelik karar verilmesi istedi.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Zurafo Ergasheva hakkında, "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın "kötü muamele" suçundan beraatine hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan bakıcı hakkında, "basit yaralama" ve kötü muamele" suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: AA