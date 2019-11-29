Haberler » 3. Sayfa » Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası - Haber

Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası

Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası Bakıcıya 1 yıl üç ay hapis cezasıİSTANBUL - Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbekistan uyruklu bakıcı, "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

29.11.2019 00:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:47
Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası
Bakıcıya 1 yıl üç ay hapis cezası
İSTANBUL - Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan uyruklu bakıcı, "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. "Kötü muamele" suçundan ise beraat etti.
Ünlü oyuncu Özge Özprinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva'nın "basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zurafo Ergasheva'yı "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı.Sanığın "kötü muamele" suçundan ise beraat kararı verildi.
Olayın Geçmişi
Oyuncu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü belirterek, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kaçan bakıcının yakalanması için yardım istemişti.
Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bakıcı Ergasheva hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Özbekistan uyruklu bakıcı Zurafo Ergasheva'nın altını ıslatan 2 yaşındaki A.B.T.'nin poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen çocuğun annesinin bakıcıyı işten çıkardığı anlatılmıştı.
Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilirken, sanığın "basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası

Özge Özpirinçci, Özbekistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:11 Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca...
01:02 (ÖZEL) Esenler'de elektrik panosu patladı, dumandan 15 kişi etkilendi
00:47 Gaziantep'te tarihi kitap ele geçirildi
00:45 Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası
00:44 Tuzla'da korkutan fabrika yangını
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
17:06 Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:36 Azerbaycan'da iktidar partisi YAP parlamentonun feshi için başvurdu
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
13:44 Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
29.11.2019 01:21:38