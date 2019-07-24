Özge Özpirinçci, vücudunun sınırlarını zorladığı anları takipçilerinin beğenisine sundu

Oyuncu Özge Özpirinçci, çekimlerini biten 'Biz Böyleyiz' filmi sonrası tatilin keyfini çıkarttı. Güzel oyuncu yoga yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini beğenisine sundu.

"HEYKEL GİBİSİNİZ"

Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan Özpirinçci, bu anları "Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Özpirinçci'nin, bir takipçisi paylaşıma, "Aman kendine dikkat et düşüp kırma bir yerini," yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Heykel gibisiniz." yorumunu yaptı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Türk sinema, dizi ve reklam oyuncusu Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğretimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu, lise eğitimi için Öğrenci Değişim Programı ile ABD'ye gitti. Sabancı Üniversitesi'ni Yönetim Bilimleri okuyan Özpirinçci, 2008 yılında mezun oldu. 2007–2008 yılları arasında, Cesaretin Var Mı Aşka adlı T.V. dizisinde Ebru karakterini canlandıran genç oyuncu, Eti Browni, Cornetto ve Coca-Cola gibi tanınmış firmaların reklamlarında rol aldı. 2008–2009 yılları arasında Kanal D'nin fenomen dizisi Kavak Yelleri'nde kanser hastası olan Ada adlı karakteri canlandırdı.

2008 yılı itibariyle Show TV'de yayınlanan Melekler Korusun isimli dizide Hümeyra ve Alper Saldıran ile birlikte ilk başrolünü oynadı. Sonrasında pek çok başarılı yapımda yer alan Özpirinççi, Mete Sözer'in yazdığı ve yönettiği 14 dakikalık 'Kayıp' isimli kısa filmde Eşref Kolçak ile birlikte oynadı. Uluslararası festivallerde gösterilen film, Meksika, İtalya, Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelerden toplamda 24 ödül aldı. Özge Özpirinççi buradaki rolüyle En İyi Oyuncu ödülü de aldı.

2015 yılında 'Aşk Yeniden' isimli dizide başrolü Buğra Gülsoy ve Didem Soydan ile paylaştı. Yine aynı yıl Azra Kohen'in 'Fi Çi Pİ' isimli dizide Serenay Sarıkay, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi ile birlikte rol aldı. Özge Özpirinççi, senaryosunu Hande Altaylı'nın yazdığı 2017 yılında yayın hayatına başlayan 'Kadın' isimli dizide başrolü Caner Cindoruk ile paylaşmaya devam ediyor. Özge Özpirinççi, 12 Nisan 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış ancak 2013 yılında ayrılmışlardır.