Özge Törer kimdir? Özge Törer Diriliş Osman'a katıldı!

Dizi severlerin merakla beklediği Diriliş Osman, ATV ekranları için geri sayıma geçti. Dizinin tüm detayları merak edilirken en çok da Burak Özçivit'in partnerini kim olacağı akılları kurcalıyordu. Ortaya atlan bir iddiaya göre Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu. Özge Törer Diriliş Osman'a katıldı, iddiası izleyicileri meraklandırırken Özge Törer kimdir, sorusunu da akıllara getirdi.

ÖZGE TÖRER MALHUN HATUN'U CANLANDIRACAK

Malhun Hatun'u canlandıracak başrol oyuncusu için birçok ismin adı geçerken dizinin başlamasına 1 ay kala Burak Öçivit'in partnerinin kim olacağı konusunda bir iddia ortaya atıldı. Medya Tava'nın haberine göreBurak Özçivit'in partneri Özge Törer olacak.

Özge Törer

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Burak Özçivit'in partnerinin Özge Törer olacağı iddiası, Özge Törer kimdir, sorusunu akıllara getirdi. Henüz 20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Özge Törer, Diriliş Osman seçmelerinde yeteneği ve güzelliğiyle yapımcı Mehmet Bozdağ'ı etkilemeyi başarmıştır.