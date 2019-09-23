Özge Ulusoy Almanya'da

Türkiye'nin en büyük sağlık zinciri Medicalpark'ın Almanya'daki tek temsilcisi olarak sağlık turizmi hizmetine başlayan Medizin Türkei, Türkiye'de 17 şehirde bulunan 33 özel hastane ve anlaşmalı hekimlerle Avrupalı Türklere kaliteli sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlık danışmanı ve güzellik merkezi Ultra Care Medical Services GmbH, Health Care ve Beauty Care departmanlarıyla Almaya'nın NRW (Kuzey Ren Vestfalya) eyaletinde 21 Eylül Cumartesi Özge Ulusoy'un da katılımıyla yaptığı açılışla hizmet vermeye başladı. Ultra Care Medical Services GmbH şirketi sağlık turizm danışmanlığı alanında Health Care, güzellik ve kozmetik alanında Beauty Care departmanlarıyla sağlık ve güzelliği aynı çatı altında topladı.

HEALTH CARE DEPARTMANI Almanya merkezli olmak üzere İsviçre, Belarus, Rusya ve Ukrayna'da kaliteli sağlık hizmetine ihtiyaç duyan herkese anlaşmalı hastane ve kliniklerinin hizmetlerini tanıtıyor ve danışmanlık hizmeti vererek hazırladığı paket içerikleriyle (hastane, havaalanı transferleri, otel rezervasyonu ve tedavi takibi) sağlık sektöründe sınırları kaldırıyor.

BEAUTY CARE DEPARTMANI NRW (Kuzey Ren Vestfalya) eyaleti içerisinde bulunan Mülheim an der Ruhr şehrindeki merkez ofisinde özel kişisel bakım odalarında bölge halkına ve Avrupalılara güzellik ve kozmetik hizmeti veriyor. Ameliyatsız çatlak tedavisine son veren stria Ex makinası ve yine ameliyatsız yüz ve vücut sarkmalarını toparlayan 10 yaş gençleştiren son model HiFu makinası ve benzeri zayıflama ve cilt estetiği işlemleriyle yaşam kalitenizi arttırıyor.