Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!

Güzel model Özge Ulusoy , sosyal medya hesabından yayınladığımesajla Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım 'ı tebrik etti.

"HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Özge Ulusoy, "Tebrikle karşılanan bir seçim sonucu, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik kazandı. Yeni başkanımız güzel ülkeme, güzel insanlarımıza, hepimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Atatürk fotoğrafı paylaşan Özge Ulusoy, "Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir." notunu ekledi.