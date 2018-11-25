Özge Ulusoy, Son Paylaşımıyla Takipçilerini Şaşırttı

Tatiline devam eden Özge Ulusoy, paylaşımıyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Ünlü modelin paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle takipçileri tarafından çok konuşuldu.

"BU NE HAL VÜCUDUN DEFORME OLMUŞ"

Ünlü manken Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gitti. Sosyal medya hesabından birbirinden renkli kareleri paylaşan Ulusoy'un son fotoğrafı olay oldu. Bikinili pozunu paylaşan Ulusoy'un karın bölgesinde oluşan deformasyon takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ulusoy'un bir takipçisi paylaşıma, "Özge bu ne hal böyle vücudun deforme olmuş." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Özge ne oldu sana zayıflama hastalığına mı yakalandın." yorumunu yaptı.