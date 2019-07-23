Haberler» Magazin» Haber

Özge Ulusoy takipçisinden gelen yorumu görünce çılgına döndü

İş adamı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, paylaşımına gelen yorumu görünce çılgına döndü.

23.07.2019 14:30
Özge Ulusoy takipçisinden gelen yorumu görünce çılgına döndü

Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy, bir süredir hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Ulusoy bir takipçisinden gelen yorumu görünce çıkan haberlere öfke kustu.

"SİZ DE YAŞAYIN DA GÖRÜN"

Ulusoy, dün akşam sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bir kullanıcı fotoğrafın altına, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" yazdı. Bunun üzerine ünlü manken, "Çıkar hem de hiç olmadan! Siz de yaşayın da görün. Şimdi usulca hesabı terk edin. Malum yüksek takipçili birinden spam yemek istemezsiniz" diyerek sert tepki gösterdi.

"EĞİTİM ŞART"

Aynı kullanıcı bu kez, son dönemdeki iddialar üzerinden çirkin bir benzetme yaptı. Bu yoruma da cevap veren Ulusoy, "Bu saçmalığına inanmak düşük zeka seviyesi zannımca. Eğitim şart, benden söylemesi" ifadelerini kullandı.

Özge Ulusoy takipçisinden gelen yorumu görünce çılgına döndü

Özge Ulusoy, Manken, ulusoy, Magazin

YORUMLAR (6)
KUTAR: ama helal olsun çokomelliye ağzının tadını bilyo bide niye hoplayıp zıplıyonki
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÖZGE ULUSOY: çatlayın patlayın bundan sonra ekonomi benden sorulur :)
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
AH YALAN DÜNYA.: Eğitimle mabad sallamayi ayni kefeye koymayin lütfen. Her halti yemek özgürlük modernlik veya laiklik değildir.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
NEVZAT: istemem ama arka cebime koy diyelim özgeye bu arada berat beye de selamlar
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
SADECE TÜRKİYE: Özge indirim var mı?
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
.........: yorumcunun ismini harika gizlemişsiniz :)
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
14:30   Özge Ulusoy takipçisinden gelen yorumu görünce çılgına döndü
14:08   İtalyan tenor Safina, sahipsiz hayvanlar için sahneye çıkacak
13:39   Binlerce İzmirlinin katıldığı caz festivali bu yıl 2-3-4 Ağustos'ta
13:07   Uçakta sevgilisiyle kavga ettiği söylenen Tuba Büyüküstün özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.
12:48   Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor
12:36   Şarkıcı Sibel Tüzün, kendisine ağır sözler söyleyen eski eşiyle uzlaşmadı
12:09   Hande Ataizi hangi şartlarda soyunacağını açıkladı