Özge Ulusoy ve Ata Demirer'in Eski Sevgililerinden Sürpriz Yakınlaşma! Birbirini Takibe Aldılar

Ünlü manken Özge Ulusoy'un 3 gün önce ayrıldığı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Ata Demirer'in ex aşkı Aslı Turanlı arasında sürpriz bir aşk yaşandığı iddiası ortaya atıldı. İkilinin sosyal medya hesabından birbirlerini takibe alması iddiaları güçlendirdi.

AİLEDEN VETO YEDİ

Özge Ulusoy, Aralık 2018'de Fransa'da yaşayan iş adamı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Ulusoy'un mutluluğu kısa sürdü. İddiaya göre ailesinden veto yiyen iş adamı aşka son noktayı koydu.

Ata Demirer'in Eski Sevgililerinden Sürpriz Yakınlaşma! Birbirini Takibe Aldılar">

TAKİP İSTEĞİNE KARŞILIK VERDİ

Özge Ulusoy'la yaşadığı aşktan sonra adını duyuran Faruk Çolakoğlu, Komedyen Ata Demirer'in geçen ay ayrıldığı oyuncu Aslı Turanlı'nın takip isteğine karşılık verdi ve Turanlı'nın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.

İkilinin bu yakınlaşması ise dikkatlerden kaçmadı.