Özge Yavaş: "İki Maçımızı da Kazanmak İstiyoruz"

Milli basketbolcu Özge Yavaş, 2019 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri kapsamında Polonya
ve Belarus
ile oynayacakları maçları kazanıp yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlar öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalar yapan milli basketbolcu Özge Yavaş, "Dün toplandık. Bugün de hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Dört günlük bir idman sürecimiz var. Sonrasında Polonya'ya gidiyoruz. Onun dönüşünde de Kayseri
'de oynayacağız. Şu anlık her şey güzel gidiyor" dedi.
"Kayseri halkını salonda görmek istiyoruz"
Belarus ile 21 Kasım Çarşamba
günü Kayseri'de oynayacakları maç hakkında da konuşan Yavaş, "Grupta namağlubuz. O yüzden bu iki maçı da kazanıp yola devam etmek bizim için çok önemli. Hazırlıklarımıza bu yönde devam edeceğiz. Kayseri taraftarının da nasıl destek olduğunu hepimiz biliyoruz. O gün de onların hepsini salonda görmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL
Avrupa,Belarus,Polonya