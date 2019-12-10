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Özgecan Aslan'ın ailesinden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

11 Şubat 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, geçtiğimiz günlerde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret ederek acısını paylaştı.

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:26

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

'den gelen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan, Özdemir ailesinin evine ziyarette bulunarak, Ceren'in babası Yılmaz ve annesi Güfer Özdemir ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"DEVLET ÇÖZÜM BULMALI"

Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özdemir ailesinin acılarını yürekten, derinden paylaştıklarını söyledi. Artık bu acıların son bulmasını temenni eden Aslan, "Kadına şiddet insanlık suçudur. Benim görüşüme göre birinci derecede devletin sorunu çözmesi gerekiyor. Yani geniş kapsamlı bir şura kurulup, bunun sebeplerinin araştırılıp, çözüme ulaştırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN DÜNYADA AYNI SORUN VAR"

Aslan, sözün bittiği yerde olduklarına işaret ederek, "21'inci yüzyıldayız. Bu sorun sadece ülkemizde değil, bütün dünyada aynı şekilde var. Bütün dünya çok büyük bir acı, çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Devletimizin işi kolay değil ama bunun çözüme ulaştırılması gerekiyor." dedi.

Mehmet Aslan, aileye sabır, Ceren'e Allah'tan rahmet diledi.

"İDAM İSTİYORUM"

Anne Songül Aslan ise ailenin çok kötü durumda olduğunu dile getirerek, "Allah sabır versin. Ben kendimi annenin yerine koyarak geldim, yanında olayım dedim. Yani Allah sabırlar versin. Olayı duyduğumda odaya girdim saatlerce ağladım. Biz zaten ilaçlarla ayaktayız. Bizim bir tek kızımız ölmedi, bütün aile öldü. Biz yaşayan ölüyüz sadece. Eşimin dediği gibi bir an önce bu konuya el atılmalı, başka yavruların canı yanmasın diyorum lütfen bunu istiyorum. İdam getirilmesini istiyorum bir anne olarak." değerlendirmesinde bulundu

Özgecan Aslan'ın ailesinden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

Ceren Özdemir, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
ADA:idam şart
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VİCDAN:Allah, , her iki aileyede sabır versin, dayanması çok zor bir acı. bu güzel kızlara kıyan ellerde kırılsın, kahrolsun İnşallah. hakim ve savcılar idam olması gereken bu psikopatları boşuna hapiste beslemesinler. gereken cezanın biran önce verilmesi gerekir.
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