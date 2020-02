Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında başkentte anıldı

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Mersin 'in Tarsus ilçesinde, 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma etkinliği düzenledi.Kuğulu Park'ta düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan dernek üyesi Aysan Canser, her yıl 11 Şubat'ta yüreklerinin şiddete uğrayan kadınlar için yandığını söyledi.Özgecan Aslan'ın bahar çiçeği gibi taze olduğunu ve "hain" eller tarafından hayattan koparıldığını belirten Canser, "Özgecan Aslan, bilim insanı ve anne olması gerekirken, kadına şiddetin sembolü haline geldi." dedi.Kadın ve çocuğa karşı şiddetin devam ettiğini vurgulayan Canser, "Toplumun her kesimine sinen şiddet, kadınlar ve çocuklar üzerinde vücut buluyor." diye konuştu.Dernek üyeleri, basın açıklamasının ardından Özgecan Aslan'ın adı verilen ağacın etrafına karanfil bıraktı.