Özgecan'ı canlandıran Maral Büyüksaraç: Babası ile konuşurken nefesim kesildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ı (19) anlatan 'Faint Sound' belgeselinde başrolde rol alan Maral Büyüksaraç, çekimler ve sonrasında yaşadıklarını anlatıp, "Özgecan'ın babası ile konuşurken sesim titredi, nefesim kesildi. Çok duygulandım" dedi.

İngiliz yapımı belgesel 'Faint Sound'da Özgecan Aslan'ı canlandıran oyuncu Maral Büyüksaraç, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı 5'inci ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından Özgecan Aslan'ın fotoğrafını Maral Büyüksaraç, "Özge, elimizden senin için ne geldi bilmiyorum ama güzel şeyler dünyada zor oluyor. Sen güzeldin temiz çocuk. Allah rahmet eylesin. Sette, seni konuştuk, bazen ağladık bazen güzel yüzünü andık. Sana dokunan eller kurusun" yazılı bir paylaşımda bulundu.

'EN ÇOK SON SAHNEDE ZORLANDIM'Maral Büyüksaraç, Özgecan'ı canlandırırken yaşadıklarını ise DHA'ya anlattı. Çekimler sırasında en çok Özgecan'ın öldürüldüğü son sahnede zorlandığını belirten Büyüksaraç, "Bir ara kostüm odamızda pencere önünde öylece durduğumu hatırlıyorum. Özgecan'ın babasını canlandıran rol arkadaşım Erkan Can yanıma geldi. Prova olduğunu söyledi. Biraz gergindim, konuştuk. 'Kendimi iyi hissetmiyorum o sahneyi çekerken' dedim. 'Biz oyuncuyuz. Bu da işimizin parçası ve önemli bir iş. İşimizi yapıyoruz' diyerek, beni rahatlatmaya çalıştı" dedi.'ÖZGECAN'IN BABASI İLE KONUŞURKEN SESİM TİTREDİ, NEFESİM KESİLDİ'Çekimlerin sonunda Aslan Ailesi'nin avukatı Efkan Bolaç'ın yanına gelip, "Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile konuştun mu?' diye sorduğunu anlatan Büyüksaraç, şöyle devam etti: "'Nasıl olur, konuşabilir miyiz ki?' diye sordum. Avukat Bolaç, aracılık yapıp, telefonda görüşmemizi sağladı. Mehmet Aslan ile konuşurken sesim titriyordu, nefesim kesildi. Çok duygulandım. Belgeselin senaryosunda kendisiyle ilgili bölümde şiir okuma sahnelerinin olduğunu söyledim. Çünkü Mehmet Bey de şiir yazıyor. Öyle güçlü biri ki, böyle bir belgeselin çekilebilmesi için bize izin verdiğindan dolayı kendisine minnettar olduğumuzu söyledim.

11 Şubat'ta bütün genç kızlar, kadınlar hep bir ses olmalı" diye konuştu.