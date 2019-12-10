Haberler » Güncel » Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2) - Haber

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)

CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİOrdu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Köprübaşı Meydanı'na verildi.

10.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:20Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)

CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİ

'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Meydanı'na verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı'na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ceren Özdemir, Köprübaşı, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu - Haber
14:40 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Haber
14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:48:40