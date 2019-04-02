CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın Sancaktepe Birinci Bölge'de sandıkların tamamının yeniden sayılması için yaptığı başvuru kabul edildi.

İKİNCİ BÖLGE İÇİN DE DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR

Özgen Nama, bugün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Fethi Açıkel, CHP Hukuk Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof.İbrahim Kaboğlu ve Muğla milletvekili Mürsel Alba ve büyük bir seçmen kitlesi eşliğinde Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu'na sandıkların tamamının yeniden sayılması için yazılı başvuru yaptı. Bu başvuru sonucunda, Sancaktepe Birinci Bölge'de bütün sandıkların yeniden sayılması karar alınırken, Sancaktepe İkinci Bölge'de karar için değerlendirme sürüyor.

"BÜTÜN SANDIKLARIN SAYILMASINI İSTİYORUZ

CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, itiraz öncesi, ilçe seçim kurulu önünde biriken seçmenlere yaptığı açıklamada "Biz hakkımızı aramak için, adalet için buradayız. Yüzlerce sandıkta hata tespit ettik. CHP Hukuk Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu hocamızın başkanlığında hukukçulardan oluşan bir heyet iki gündür çalıştılar ve usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Biz bütün sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz. Adaletin peşindeyiz. Bize oy veren hiç bir seçmeni hayal kırıklığına uğratmak istemiyor, şartlar ne olursa olsun Sancaktepelilerin iradesine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAZI MAHALLELERDE ÇELİŞKİLİ SONUÇLAR VAR"

Seçim sonuçlarında bazı mahallelerde çelişkili sonuçlar olduğunu vurgu yapan Nama, "İstanbul Büyükşehir Beldiyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nu kutluyorum, o başarının Sancaktepe'de yaşanmasını engellemek isteyenler, oylarımıza ipotek koymak istiyorlar. Dün akşamdan bu yana yaptığımız incelemelerde 589 sandıkta ciddi sorun görüyoruz. Bazı mahallelerde çelişkili sonuçlar var, hileli ve şaibe kokusu var. Bu tür sandıkların tümüne itiraz edeceğiz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemiz devam edecek, bu süreci dikkatlice takip eden bütün seçmenlerimizi sağduyulu olmaya itiraz sürecini de yakından takip etmeye davet ediyorum. Kaboğlu hocamız ve avukatlarımız konuyla ilgili çalışıyorlar, teslim olmayacağız çünkü hakkımızı arıyoruz" dedi.