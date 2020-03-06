Özgün Aydın kimdir? Özgün Aydın hayatı ve biyografisi!

Başarılı oyuncu Özgün Aydın, Güldür Güldür Show'da gösterdiği performans ile beğeni topluyor. Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu zaman zaman sosyal medyada da gündem oluyor. Peki, Özgün Aydın kimdir? İşte, Özgün Aydın hayatı ve biyografisi!

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR?

Özgün Aydın doğum tarihi: 6 Eylül 1984

Özgün Aydın kaç yaşında: 35 yaşında

Özgün Aydın nereli: Ankara

Özgün Aydın boy: 1,74 m

ÖZGÜN AYDIN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Ankara'da dünyaya geldi. Kavaklıdere İlköğretim Okulu, Namık Kemal İlköğretim Okulu, daha sonra Ayrancı Lisesinde okudu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda okuduğu fakültenin Tiyatro Bölümü'nün oyunculuk sınavına girdi ve kazandı.

Ankara'da daha öğrenciyken, set tanımak için birkaç dizide oynadı. Daha sonra 'Abdülhamit Düşerken' adlı, TRT yapımı bir filmde figüranlık yaptı. 'Çıkışyokland Cumhuriyeti'ni Öteki Tiyatro'da, 'Bir Karşılaşma Bir Nedir' oyununu Oyunbazlar Tiyatro Topluluğu'nda oynadı.

Özgün Aydın'ın ilk çalıştığı tiyatro Duru Tiyatro oldu. Ardından Levent Kırca Tiyatrosu'nda yer aldı. 'Selamün Kavlen Karakolu' oyununda gösterdiği performanstan dolayı 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri ve 2012- 2013 sezonu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Güldür Güldür adlı komedi programında Mustafa karakterini canlandıran oyuncu, aynı zamanda 2012-2013 sezonundan beri Ankara Sanat Tiyatrosunun kadrosunda da yer almaktadır.

ÖZGÜN AYDIN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• 2006- Belgelerle Kurtuluş Savaşı (Öteki Tiyatro)

• 2007- Çıkışyokland Cumhuriyeti (Öteki Tiyatro)

• 2008- Şah Mat (Duru Tiyatro)

• 2009- Bir Karşılaşma Bir Nedir (Tiyatro Oyunbaz)

• 2010- Bunu Yapan İki Kişi (Tiyatro Dan)

ÖZGÜN AYDIN FİLMOGRAFİ

2000 Bizim Evin Halleri

2002 Canım Kocacığım

2005 Kaleiçi TV Dizisi

2005 Karanlıktaki Umut

2010 Son İstasyon

2012 Zengin Kız Fakir Oğlan

2014 Olur Olur!

2016 Dedemin Fişi

2017 Damat Takımı

ÖZGÜN AYDIN TV PROGRAMLARI

Olacak O Kadar

Güldür Güldür Show