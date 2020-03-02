"Özgün Başlangıçlar" adlı çini sergisi yarın açılacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunlarının çini eserlerinin yer aldığı "Özgün Başlangıçlar" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Latife Aktan Özel'inöğrencilerinin 2011-2019 arasındaki çalışmalarından oluşan sergi, üniversitenin Kandilli Yerleşkesi'nde yarın ziyarete açılacak.

Özgün motiflerle klasik örneklerin görülebileceği sergide, Özel'in 2013'te öğrencileriyle birliktegeliştirdiği, katmanlı çini tekniğiyle yapılmış eserler deyer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel, eserlerin hepsinin özgün ve tek olduğunu aktararak, "Kurguları olduğu gibi birçok motif de yeni ve sıra dışıdır. Öğrencilerimiz öncelikle klasiği öğreniyor ve sindiriyor,sonrasında ufak dokunuşlarla özgün motifler ve kurgular oluşturuyor. Örneğin bardaktanlale, tavus kuşundan karanfil ve araba jantı, rögar kapağından penç ve çinide kullanılmamış ya da kullanılmış çiçekler oluşturdular. Onlara, kendilerine aitkurgu, form, motif ve kompozisyon uygulayarak kendilerini özel kılan çalışmalar ürettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Latife Aktan Özel, Türk çini sanatının geçmişten bu yana yenilik ve değişim arayışını sürdürdüğünü, fakültedeverdikleri eğitimde de yeni çalışmalara önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çininin bir kökenivar. Buna sadık kalmalıyız ancak geçmişe baktığımızda durağanlık olmadığını görüyoruz.Hep yenilik ve değişim arayışı var. Geçmişte birçok ekol ve üslup tanımlamaları örnekleriyle bize sunulmuştur. Birçok uygulama çeşidi ve kuralı var. Örneğin rumi, hurda, sarılma,dendanlı gibi. Önceleri renkli sır tekniği kullanılmış, sonra geliştirilerek günümüzde de çokçakullanılan sır altı tekniği uygulanmıştır. Yani klasik bilinmeden, üstüne ekleme ve yenilikyapılamaz. Bu nedenle öncelikle kuralları ile klasik motifler ve kurguları içeren bir eğitimuyguluyoruz. Aynı zamanda yeniliğe açığız. Farklı malzeme üzerinde çinilerimiz var. Örneğinkumaş zeminli eserlerimiz bulunuyor."

100'e yakın eserin görülebileceği sergi öncesinde çini bölümü mezunlarının çini sanatındaki deneyimlerini ve kariyer planlarını aktaracağı panel düzenlenecek.

Kaynak: AA