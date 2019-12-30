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Özgün'den hayranlarına 3 saatlik müzik şöleni!

Türk pop müziğinin sevilen şarkılarına imzasını atan başarılı sanatçı Özgün, geçtiğimiz akşam Meftun İstanbul Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu

30.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:41 Özgün'den hayranlarına 3 saatlik müzik şöleni!

Son dönemlerin gözde mekanlarından biri olan Meftun 'da konserlerine başlayan başarılı sanatçı, gerçekleştirdiği sahne şovu ve performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Meftun sahnesinde kendi şarkılarının yanı sıra, sanat müziği ve arabesk müzik şarkılarına da yer veren Özgün, geniş repertuvarı eşliğinde ara vermeden üç saat süren sahnesiyle hem eğlendirdi hem de gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserlere devam edecek

Özgün, gerçekleştirdiği performanslarla İstanbul gece hayatında iddialı bir yükseliş gösteriyor. Yakın zamanda yeni çalışmalarını dinleyenlerine sunacak olan başarılı sanatçı Özgün, cemiyet hayatının önde gelen adreslerinden biri olan Meftun İstanbul'da her hafta sahnesine ve konserlerine devam edecek.




İstanbul, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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