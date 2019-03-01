Özgün'den, Yepyeni Single!

"Hadi Be" programında Emre Saygı'nın sorularını yanıtlayan"Aşık" başta olmak üzere hakkında bilinmeyenler ve merak edilen konulara dair samimi açıklamalarda bulundu.

İtaat et rahat et

Hanımcılık hakkındaki görüşlerini belirten Özgün:''Kaybedeceğini bildiğin bir savaşa girmenin hiç anlamı yok. O yüzden itaat et rahat et. Huzur.''

Deli gibi reaksiyon alan şarkılar

Başarılı müzisyen Özgün yeni şarkısı "Aşık" hakkında özel açıklamalarda bulundu:''Benim bugüne kadar tutan hareketli şarkılarım içinde en hit olmuşlar "Şeytan" "İstiklal" ve "Sadece Arkadaşız" dı. Baktığın zaman bu üçü hala deli gibi reaksiyon alan şarkılar. Hep benden böyle şarkılar bekliyordu insanlar. "Aşık" şarkısı da tam onların yanına dördüncü oldu. Klipte de yönetmen ne derse yapıyoruz, çık derse çıkıyoruz atla derse atlıyoruz. Yönetmenim Burak beni yönlendiriyor bir de eşim yönlendiriyor.''

Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var

Röportajın seçenekli sorular kısmında "Alışverişte zaafın giyim mi market mi?" sorusuna Özgün'ün cevabı: ''Giyim. Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var. Duramıyorum, sürekli ayakkabı alıyorum. 2 yıllık, 3 yıllık ayakkabılarımı göstereyim toz yoktur üstünde. Altları bile temizdir ayakkabılarımın. Marketten aldığım şeyler ise bellidir: yulaf, süt, yumurta ve hindi.''

Tabii ki eşimin yemeği

Başarılı popçu Özgün öncelikli olarak eşinin yemeklerini tercih ettiğini açıkladı: ''Tabii ki eşimin yemeği... Annemin yemeklerinin de tadı başkadır ama.''

Çamaşır kesin bende biraz bulaşık

Özgün bir gününün nasıl geçtiğini ise şu sözlerle anlattı:''Bir gece öncesinden ne giyeceğim bellidir. Sabah kalkarım, kahvaltımı yaparım, birazcık spor kanalları izlerim. Sonra biraz ev toplarım.Çamaşırları yıkarım, bulaşıkları hallederim. Saat 11, 11 buçuk gibi sporumu yapıyorum. 1 gibi Ediz'i okuldan alıyorum. Arabada muhtemelen uyuyor Ediz. Uyumazsa babaannesine bırakıyorum. Sonra eve geliyorum programım varsa onlara gidiyorum. Nida'nın da özel eğitimleri, özel dersleri var. Mümkün olduğunca toplantılarımı, işlerimi, çekimlerimi bir güne yada iki güne sığdırıyorum. İşlerimiz bitiyor ve akşam Ediz'i alıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Ediz'i giydir, yıka, genelde ben uyutuyorum bazen Nida uyutuyor. Sonra oturuyoruz dizi açıyoruzbir saat falan oturup sonra uyuyoruz.''

Ayda bir Moda'dayız

Özgün İstanbul'da kendisini dinlemeye gelmek isteyenler için programları hakkında bilgi verdi:' 'Şubat'ın sonunda Dada'da sahneye başlamış olacağız. Ayda bir Moda'dayız. Moda Deniz Kulübü'nde dinlemeye gelebilirler. Onun dışında İstanbul'da her ay bir kültür merkezi konserimiz var.''

Kaynak: Bültenler