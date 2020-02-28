Özgür Balakar 1 milyon takipçiye ulaştı

Üniversite öğrencisi Özgür Balakar, sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaştı.



10 Haziran 1998 İstanbul doğumlu Özgür Balakar, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okumakta, üniversite eğitiminden kalan boş zamanlarında ise İnstagram ve TikTok uygulamasında videolar paylaşıyor. Balakar, zamanla yüz binlerce kişi tarafından beğenilerek son derece popüler hale geldi. Yaklaşık 2,3 yıldır mankenlik yapan genç fenomen bir markanın modelliğini yaptığı sırada paylaştığı video ile tüm Türkiye'de ve Dünya'da gençlerin ilgisini çekerek milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı. Uygulamalara göndermiş olduğu bir videoyu son olarak dünya starı Justin Bieber'in beğenmesiyle çıtayı oldukça yükseltti.



Sosyal medyada çok güçlü bir kitleye sahip olan Özgür Balakar şarkı çıkaracağını da hayranlarına duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA