Özgür Çek, Fenerbahçe Maçından Galibiyet Bekliyor

"Sonuçta onların ismi Fenerbahçe""Şampiyon olmak isteriz""Umarım Fenerbahçe'ye gol atarım""Şans verilseydi Fenerbahçe'de başarılı olurdum""Fenerbahçe'de birlik beraberlik yok"İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL/ DHASüper Lig'in 2'nci sırasında yer alan Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Özgür Çek, ligin 14'üncü haftasının kapanış mücadelesi Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Şiddetle 3 puana ihtiyaçları var. Bizim de hedefe gitmek için 3 puana ihtiyacımız var. İki takım için de çok zor bir maç. Formda ve iyi giden bir takımız. Zorlu deplasmandan 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz" dedi."SONUÇTA ONLARIN İSMİ FENERBAHÇE"Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçının zorluğuna da değinen Özgür Çek, "Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumu herkes gibi biz de biliyoruz. Sonuçta onların ismi Fenerbahçe. Büyük bir camia. Kadıköy'de oynayacağız. Daha önce içinde olduğum için de taraftar baskısını biliyorum. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Şiddetle 3 puana ihtiyaçları var. Bizim de hedefe gitmek için 3 puana ihtiyacımız var. İki takım için de çok zor bir maç. Formda ve iyi giden bir takımız. Zorlu deplasmandan 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu."ŞAMPİYON OLMAK İSTERİZ"Şampiyon olmanın büyük mutluluk vereceğini ve bu mutluluğu yaşamış, tecrübeli bir teknik direktöre sahip olduklarını söyleyen Çek, "Açıkça söylemek gerekirse şampiyonluk şu an aramızda konuştuğumuz bir şey değil. Sezon başında konulan bir Avrupa hedefi vardı. O hedefe doğru ilerliyoruz. Tabii şampiyon olmayı kim istemez? Hocamız bize 'İlk yarıda aldığımız galibiyetler ligin 2'nci yarısında bizim rahatlığımız açısından çok önemli olacak' dedi. Bu kalan 4 haftayı da en iyi şekilde atlatarak 2'nci yarının ortalarına doğru bu bizim Avrupa mı, şampiyonluk mu, nereyi oynayacağımızın daha çok belli olacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. Şampiyon olmak isteriz. Mustafa hoca daha önce şampiyonluklar yaşamış bir antrenör. Tabii ki onunda öğrencileri olarak o şampiyonluğu bizle yaşaması, bizim hocamızla yaşamamız tabii ki çok önemli. Umarım bunu gerçekleştiririz" şeklinde konuştu."UMARIM FENERBAHÇE'YE GOL ATARIM"Kariyerinde birçok takıma gol attığını belirten Çek, "Daha önce Galatasaray'a, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a gol attım. Gol atamadığım Süper Lig'de Fenerbahçe kalmıştı. Umarım onu da bu hafta gerçekleştiririm, takımıma katkı sağlamış olurum" dedi."ŞANS VERİLSEYDİ FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLURDUM"Fenerbahçe'de oynadığı dönemde şans verilseydi başarılı olabileceğini dile getiren Özgür Çek, "Benim oynadığım dönemde Ziegler vardı. Bir önceki oynadığım zamanda da Roberto Carlos bulunuyordu. İkisi de iyi oyunculardı. Kötü oyuncular arasında oynayabilirim diyemem çünkü sonuçta orası Fenerbahçe, iyi oyuncuların oynadığı bir takım. Tabii ki şans verilseydi o dönem Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyordum. Şu dönem için bir şey söyleyemem. Tekrar oraları yakalayabilir miyim, bence yakalayabilirim. 27 yaşındayım, bu sezon yakalayacağımız başarının arkasında eğer öyle teklifler alırsam tabii ki yönetimimiz bu konu hakkında karar verecektir. Şunu açık ve net söyleyebilirim; burada çok mutluyum. Bir sene daha kontratım var. Nasip olursa da buradan kolay kolay da ayrılmayı düşünmüyorum. Bu takımın başarısı için her şeyi yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı."FENERBAHÇE'DE BİRLİK BERABERLİK YOK"Eski kulübü Fenerbahçe'nin ligde kötü durumda olmasını takım içindeki uyumsuzluğa bağlayan Çek, "Az önce bahsettiğim gibi kalite çok önemli bir şey. Kaliteli oyuncuların olduğu yerde, mutluluk ve arkadaşlık olmazsa bir kopukluk oluyor. Biz de birçok takımda bunu yaşadık. Kalite maalesef her zaman maç kazandırmıyor. Birlik beraberliğin ve mutluluğun olduğu yerde her zaman başarı gelir. Demek ki Fenerbahçe'de bunlar olmadığı için şu anda başarılı bir ortam sağlanamıyor. Büyük bir camia, toparlanmaları için bir kıvılcım yeter. Ama önce biz onları orada yenelim, ondan sonra onlar da toparlanırlar" şeklinde konuştu.