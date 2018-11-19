Özgür Dünya Film İlk Fragmanı

Geleceğin Türk sineması Özgür Dünya'nın ilk fragmanı sizlerle! Özgürlük, Dostluk, Fedakarlık, Cesaret...
Yapım Şirketi: Medyapım
Ayyapım
Yapımcı: Faruk Aksoy
, Faruk Metin
Vizyon Tarihi: Hazır olunca Sinemalarda!
Cast : Murat Serezli
, Rabia Soytürk, Gürbey İleri
, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan, Sami Aksu
, Dilan Gerede
, Özer Keçeci, Mekin Sezer.
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19 Kasım 2018 Pazartesi 12:00