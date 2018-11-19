19 Kasım 2018, 12:00
»»

Özgür Dünya Film İlk Fragmanı

Geleceğin Türk sineması Özgür Dünya'nın ilk fragmanı sizlerle! Özgürlük, Dostluk, Fedakarlık, Cesaret...Yapım Şirketi: Medyapım AyyapımYapımcı: Faruk Aksoy, Faruk MetinVizyon Tarihi: Hazır olunca Sinemalarda!

Geleceğin Türk sineması Özgür Dünya'nın ilk fragmanı sizlerle! Özgürlük, Dostluk, Fedakarlık, Cesaret...

Yapım Şirketi: Medyapım Ayyapım

Yapımcı: Faruk Aksoy, Faruk Metin

Vizyon Tarihi: Hazır olunca Sinemalarda!

Cast : Murat Serezli, Rabia Soytürk, Gürbey İleri, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan, Sami Aksu, Dilan Gerede, Özer Keçeci, Mekin Sezer.

Özgür Dünya Resmi Hesapları,

Instagram: https://www.instagram.com/ozgurdunyaf...

Facebook: https://www.facebook.com/OzgurDunyaFilm/

Twitter: https://twitter.com/OzgurDunya_Film

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCMsvcWEdsd78g6gOuRa9B9Q

#ayyapim #medyapim #farukaksoy