Özgür Dünya Filmi

Genç
bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakta tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır. Yönetmen:
Şevki EsSenaryo: Hüseyin Aksu
, Evren
Erbaşol, Burcu Üstündağ, Faruk AksoyOyuncular: Murat Serezli
, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan, Rabia Soytürk, Gürbey İleri
, Sami Aksu, Martin NadinFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Özgür DünyaYapımcı Firma:
Med YapımYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
28.12.2018Özgür Dünya Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Genç
11 Aralık 2018 Salı 14:54