Haberler » Güncel » Özgür Duran'ın ailesinin avukatlarından, 'sabıka kaydının olayla ilgisi yok' açıklaması - Haber

Özgür Duran'ın ailesinin avukatlarından, "sabıka kaydının olayla ilgisi yok" açıklaması

Konya'da parkta sevgilisini darbettiği iddia edilirken Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin avukatları, kamuoyunda maktul hakkında haksız eleştiriler yapıldığını anımsatarak, Duran'ın sabıka kaydının Kadir Şeker'le yaşanan somut olayla ilişkilendirilemeyeceğini bildirdi.

27.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:06Özgür Duran'ın ailesinin avukatlarından,
'da parkta sevgilisini darbettiği iddia edilirken Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin avukatları, kamuoyunda maktul hakkında haksız eleştiriler yapıldığını anımsatarak, Duran'ın sabıka kaydının Kadir Şeker'le yaşanan somut olayla ilişkilendirilemeyeceğini bildirdi.
Duran ailesinin avukatları Mehmet Zengin, Furkan Akbulut ve Duygu Delibaş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, kadına şiddete karşı olunduğu, ancak Özgür Duran ve Kadir Şeker arasında yaşananların, fiziksel şiddetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.
Kamuoyunda olaya ilişkin farklı görüş ve yaklaşımların yer aldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay, maktulle Ayşe Dırla'nın yüksek sesle tartışmasından ibaret. Dosyada da zaten darp olmadığına ilişkin adli tıp raporu bulunmaktadır. Ayrıca maktulün sabıka kaydının somut olayla bir ilgisi yok. Yerleşik yüksek yargı kararları da önceki sabıka kaydını, ancak yeni bir suç işlenmesi durumunda cezanın belirlenmesi veya cezanın infazı bakımından bir kriter olarak kabul etmektedir. Maktulün sabıka kaydının ölümcül güç kullanımını haklı kılmaya gerekçe olarak gösterilmesi hukuka ve yargılama etiğine aykırıdır."
"Maddi gerçeğin sabırla beklenmesi gerekiyor"
Şeker'in kullandığı bıçağın meyve bıçağı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Şüphelinin taşıdığı bıçak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında kabul edilebilir ölçütlerde değil. Dosya kapsamında adil yargılamayı etkilemeye yönelik bir anlayışın ortaya konulması doğru değil. Yargı sürecine ve tüm süjelere saygı duyulması ve hukuka riayet edilerek ortaya çıkacak netice ve maddi gerçeğin sabırla beklenmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

kadir şeker, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:34:35