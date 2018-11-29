Özgür Gündem Davasında 5 Gazeteciye Verilen Hapis Cezasına Onama (Arşiv)

29 Kasım 2018 Perşembe 17:45



29 Kasım 2018 Perşembe 17:45

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - KAPATILAN Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 5 gazeteciye "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezaları onandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özgür Gündem Gazetesi'nin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına destek verdikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Memet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran hakkındaki dava, 16 Ocak 2018'de karara bağlanmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Hüseyin Aykol bir kereden fazla benzer suç işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken; diğer sanıklar Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran'a ise ayrı ayrı 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.CEZALAR ONANDIKararın ardından gazetecilerin avukatları, istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin gazetecilere verdiği cezanın hukuka aykırılığının bulunmadığına karar verdi. Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezalarının kanuni bağlamda uygulandığını belirten mahkeme, başvurunun esastan reddine karar vererek cezaları onadı.