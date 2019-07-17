Özgür Gündem'in 'Nöbetçi yayın yönetmenliği' davasında karar : Tüm sanıklara beraat

KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlenen Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, üç sanığa da ayrı ayrı "Terör örgütü propagandası yapma", "Suç işlemeye tahrik etme", Suçu ve suçluyu övme" suçlarından beraat kararı verdi.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Şebnem Korur katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. HDP Milletvekili Ahmet Şık ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.Sanık Şebnem Korur esas hakkında mütaalaya karşı savunmasında, "Bu davaları 3 yıl 27 gün oldu bu mahkeme salonlarında tartışalı. 20 Haziran'da böyle bir dava süreci başladı. Öncesinde 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Özgür Gündem'e saldırılara karşı 30 Mayıs'ta nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptım. Biz ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu söylemek amacıyla 100 insan bir araya gelip birer günlük genel yayın yönetmenliği yaptık. Biz sorumlu yurttaşlar olarak devletin yanlışlarını eleştirmek zorundayız. Bir insan hakları savunucusu olarak ifade özgürlüğü kapsamında beraatimi talep ediyorum. Ben günlerimi burada geçirmek yerine birçok araştırma yapabilirdim. Ben suçsuzum, suçsuz olduğumu biliyorum. Bir suç oluşacaksa ifade özgürlüğünü engellemenin bir suç olduğunu söylemek istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, her ne kadar sanıklar Erol Önderoğlu, Şebnem Korur ve Ahmet Aziz Nesin hakkında "Terör örgütü propagandası yapma", "Suç işlemeye tahrik etme", Suçu ve suçluyu övme" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle dava açılmışsa da üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.Sanık Şebnem Korur duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine, "Olması gereken bu aslında. Ama yargılamanın olmaması gerekiyordu" dedi.

SAVCI CEZA İSTEMİŞTİ

Davada önceki celse mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını, kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirtmişti. Savcı, "Suç işlemeye tahrik ", Suçu ve suçluyu övme, "Örgüt propangadası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu'nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

