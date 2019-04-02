Özgür Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Çorum belediye başkan adayı Özgür Kılıç oldu. CHP adayı Özgür Kılıç, Çorum belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çorum belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Çorum belediye başkan adayı Özgür Kılıç ile ilgili seçim sonuçları ve Çorum belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Çorum belediye başkan adayı Özgür Kılıç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çorum belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çorum aday yarışı ve Çorum seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çorum Seçim Bilgileri

Çorum belediyesi için toplam sandık sayısının 542 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi için açılan sandık sayısının ise 540 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çorum belediyesi için katılım oranının ise % 84,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çorum toplam seçmen sayısının ise 180.368 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 151.847 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Çorum belediye başkan adayı olarak gösterilen Özgür Kılıç, Çorum yarışında % 36,62 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Özgür Kılıç toplamda 53.969 adet oy sayısına ulaştı.

Özgür Kılıç Kimdir?

Özgür Kılıç, 1975 yılında Çorum'da doğdu. Kılıç, eğitim hayatını İstanbul Teknik Universitesi ve Sakarya Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç kendi işletmesinde faaliyet göstermektedir. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Meclis üyesi seçilirken, Çorum İnşaat Mühendisleri Odası'nın Başkanlığını da sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özgür Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Çorum Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Çorum belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.